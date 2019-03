Nessuna novità e situazione stazionaria per Mauro Icardi. L'attaccante dell'Inter non fa una mossa nei confronti della società e continua a lavorare a parte seguendo una tabella di lavoro personalizzato alla Pinetina non figurando tra quelli che saranno i convocati di Luciano Spalletti per il derby contro il Milan. Secondo Sky Sport non ci sono novità rilevanti sul suo "caso" e resta l'ottimismo di Beppe Marotta nel risanare la situazione.