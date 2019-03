L'Inter vuole premiare Ranocchia. Il difensore, 31 anni, è in scadenza di contratto a giugno e sembrava destinato a svincolarsi a parametro zero al termine della stagione. Invece ora il club nerazzurro è intenzionato a offrirgli un rinnovo, anche se il giocatore prenderebbe in considerazione almeno un biennale e non solo un annuale.



Intanto non si sblocca il caso Icardi, anzi. Il presidente Zhang non vuole intervenire e lascia tutto in mano a Marotta, che porta avanti i contatti con l'avvocato Nicoletti. ​Oggi Wanda Nara riceverà a Milano il Premio Socrate per la libertà di opinione. Sempre secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante argentino può restare fuori per tutto il resto della stagione. Dal canto suo l'Inter non lo venderà a condizioni sfavorevoli e potrebbe lasciarlo fuori come Ramires al Jiangsu Suning in Cina. Inoltre i dirigenti nerazzurri avrebbero già deciso di prendere un altro grande attaccante sul prossimo mercato estivo, a prescindere da quale sarà il futuro di Icardi.