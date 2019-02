Wanda Nara non ci sta: la moglie e procuratrice dell'attaccante Mauro Icardi è intervenuta su Twitter per smentire la notizia riportata secondo la quale senza la fascia di capitano di nuovo attorno al braccio il numero 9 nerazzurro non scenderà più in campo per difendere la maglia dell'Inter.



LA RISPOSTA SOCIAL - Indiscrezione puntualmente smentita da Wanda Nara, che attraverso un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale ha scritto: "Vergognoso!!!! Continuare a dire queste cazzate è ancora più pericoloso. La verità è sempre e solo una!!". Ancora bufera, per un caso mediatico di mercato che non accenna a placarsi.