Mauro Icardi, attaccante ed ex capitano dell'Inter, ha scelto di non presentarsi a San Siro per assistere alla partita di campionato contro la Spal, in scena alle 15. Segnale non positivo nell'ambito della trattativa con l'ad Giuseppe Marotta per cercare di farlo tornare in squadra in vista delle partite contro Eintracht Francoforte e Milan.



LIETO FINE LONTANO - Segnale non positivo soprattutto perché l'Inter ieri ha festeggiato 111 anni di storia e oggi allo stadio di Milano sono presenti anche tanti ex giocatori del passato. La telenovela sembra destinata a continuare ancora, ma il lieto fine appare lontano.