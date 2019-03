Così i nerazzurri dovranno continuare a fare a meno del bomber argentino, di sicuro in Europa League contro l’Eintracht, poi si vedrà cosa accadrà. Perché al confronto col tecnico toscano se ne aggiungerà un altro con la società, molto probabilmente con Steven Zhang. Almeno questo è quello che vorrebbe Icardi e che quasi sicuramente otterrà, dato che in Cina nessuno è contento della situazione venutasi a creare.Lo scontro tra le parti è totale e intanto Suning ha anche escluso l’ex capitano come testimonial di uno sponsor che al suo posto vede protagonista Lautaro Martinez, insieme a Perisic, Handanovic, de Vrij e Skriniar. Icardi non tentenna e va dritto per la sua strada,L’argentino vive la situazione come un’ingiustizie e un’umiliazione, l’Inter, invece, minimizza il gesto.Ormai si attende l’arrivo di Zhang per porre la parola fine alla saga. Il presidente nerazzurro potrebbe ascoltare le sue motivazioni ed esprimersi in merito, ma difficilmente andrà contro una scelta societaria da lui stesso approvata.Servirà un’offerta adeguata, altrimenti il dissidio potrebbe cibarsi di nuova linfa ed estendersi ulteriormente, specie se a conti fatti, a fine statuine, le bizze di Icardi avranno compromesso il cammino Champions dell’Inter.