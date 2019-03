Il faccia a faccia con Spalletti non ha prodotto i risultati sperati: Mauro Icardi non torna indietro, l’attaccante argentino ha ribadito al proprio allenatore che il dolore al ginocchio non è ancora sparito e la distanza tra le parti sembra ormai incolmabile. Ma presto potrebbe esserci un nuovo incontro, questa volta tra Mauro Icardi e Steven Zhang, giovane presidente del club di corso Vittorio Emanuele, che al rientro a Milano cercherà di sistemare la vicenda.



IDEA OPERAZIONE - Il bomber argentino intende parlare direttamente con lui prima di esprimersi definitivamente in merito al futuro. Al momento l’idea di Icardi è abbastanza chiara: operarsi al ginocchio per quell’intervento di pulizia che gli consentirebbe di farsi trovare come nuovo ai nastri di partenza, quando a giugno sarà necessario capire se le strade, come pare ovvio al momento, si divideranno o meno. Questa la scelta, per adesso provvisoria, dell’attaccante argentino, che però cercherà prima un ultimo confronto con Zhang.



MAROTTA CHIAMA WANDA - Nel frattempo Beppe Marotta, molto probabilmente oggi stesso, proverà un confronto con Wanda Nara, moglie e agente del calciatore, per provare ad ammorbidire le posizioni dopo il confronto di ieri con Luciano Spalletti, che ha ulteriormente irrigidito Icardi. Il tecnico toscano non è stato morbidissimo, mentre l’attaccante argentino si aspettava tutt’altro approccio da parte del tecnico toscano.