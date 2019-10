L'Inter e il tesoretto. Ivan Perisic, Joao Mario e Mauro Icardi possono portare entrate importanti in casa nerazzurra: tutti in prestito con diritto di riscatto, al termine della stagione possono regalare più di 100 milioni di euro. 70 per il riscatto di Maurito da parte del PSG, 20 per quello di Perisic da parte del Bayern e infine 18 da parte della Lokomotiv Mosca per il portoghese. E sommati fanno 108 milioni.