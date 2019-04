In casa Inter tiene sempre banco il caso Icardi. Radja Nainggolan dà ragione a Spalletti: "Ha dato importanza al gruppo, un allenatore deve essere credibile verso i giocatori e lui ha cercato di gestire la situazione nel modo migliore, facendo quello che doveva. Anche se mi ha voluto lui, io ho pagato quando ho sbagliato. E’ così che deve funzionare, per tutti. In una squadra tutti sono importanti, ma nessuno è indispensabile. A Mauro ho detto quello che pensavo, ovvero che se aveva dei problemi da risolvere con qualcuno, il gruppo non poteva pagare per la sua assenza".

Walter Sabatini la pensa un po' diversamente: "Spalletti è un allenatore con un legame molto forte con lo spogliato, però senza Icardi la squadra si è indebolita. Sul piano disciplinare non mi inoltro, ma c'erano altri metodi". Intanto dalla Spagna rimbalzano nuove indiscrezioni sul futuro dell'attaccante argentino. Il Real Madrid sta cercando un vice Benzema sul mercato. Oltre al serbo Jovic dell'Eintracht, tra i candidati c'è proprio Mauro Icardi. Che non rinnoverà il contratto con l'Inter, aspetta e spera nel club del presidente Florentino Perez. L'entourage del calciatore fa trapelare che per strapparlo ai nerazzurri bastano 60 milioni di euro, poco più della metà rispetto ai 110 milioni di euro previsti dalla sua clausola di rescissione valida solo per l'estero. Sempre secondo il quotidiano AS, la destinazione più probabile per lui resta però la Juventus. Sulle sue tracce vengono dati pure il Napoli e il Manchester United, che offre uno scambio con Lukaku.