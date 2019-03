Ottimismo. Quello di Marotta e Wanda Nara, che nei giorni scorsi avevano lasciato intendere la volontà di arrivare prima possibile alla pace, di risolvere un problema che sta creando grande imbarazzo all'Inter. Ottimismo, ma solo a parole, la realtà dei fatti è ben diversa. Nonostante i contatti frequenti dell'ultima settimana, infatti, Maurito continua a essere un corpo estraneo a questa Inter, la quale non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro e ridargli la fascia da capitano.



OSTACOLI - Le posizioni, insomma, sono sempre rigide, nessuno vuole andare incontro all'altro, nessuno è pronto a dire, realmente, troviamo una soluzione a questo problema. In mezzo ai due fuochi c'è uno spogliatoio che non muore dalla voglia di riabbracciare il suo numero 9 (le voci di un patto anti-Icardi, seppur ufficialmente smentite, trovano conferme) e l'infortunio al ginocchio dell'argentino, che da giorni si allena a parte, in palestra. Un problema fisico che non convince pienamente l'Inter. NON GIOCA PIU' - I segnali di un divorzio a fine stagione, insomma, sono sempre più chiari. Con il passare dei giorni salgono anche le chance che Icardi non torni più in campo, che rimanga a guardare i compagni lottare per l'Europa League e per un posto Champions. Ipotesi che potrebbe diventare realtà in caso di operazione al ginocchio, tutt'altro che utopica, che a quel punto metterà ufficialmente fine alla stagione. Rimandando il problema solo di qualche settimana. L'Inter non intende svendere Icardi e l'ha detto chiaramente a Wanda, che sta provando a portarlo via. Il braccio di ferro continua.