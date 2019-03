Mauro Icardi continua a comunicare a colpi di post su Instagram. In linea con la strategia utilizzata da metà febbraio in avanti, dall'inizio della sua crisi con l'Inter al reintegro in gruppo avvenuto ieri, l'attaccante argentino ha scelto ancora una volta i canali social per manifestare le sue emozioni dopo il ritorno agli allenamenti col resto dei compagni e agli ordini di Luciano Spalletti.



Una doppia immagine dell'ormai ex capitano, ma in questo caso con la fascia ben visibile sul braccio, rigorosamente in bianco e nero e sovrastata da delle nuvole, tra le quali si fa spazio un raggio di sole. Che si tratti dunque dunque del tanto atteso segnale di disgelo, con Icardi che inizia a rivedere la luce dopo settimane di polemiche durissime e che siano il preludio al suo ritorno in campo? Difficile davvero affermarlo con certezza, considerando che dovrà essere proprio lui a mostrare segnali concreti di voler ricomporre la frattura creatasi con l'allenatore e lo spogliatoio e voler tornare ad essere, a 10 giornate dalla fine, l'uomo in grado di fare la differenza.