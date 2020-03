La telenovela legata a Mauro Icardi, che nella scorsa estate ha lasciato tutti con il fiato sospeso per il trasferimento dell’attaccante argentino, potrebbe ripetersi. Nonostante un buon inizio con la maglia del Paris Saint Germain, il futuro dell’ex canterano del Barcellona è quasi sicuramente lontano da Parigi. La discordanza di vedute tra Tuchel e Leonardo, oltre ai 70 milioni di euro richiesti dall’Inter per il riscatto (prezzo ritenuto eccessivo dai parigini) spingeranno quasi inevitabilmente Icardi ad un rientro all’Inter. Ma quale sarà il suo futuro? Se lo sono chiesto anche gli analisti, che per lui vedono un rientro all’Inter, quotato a 2,00 in lavagna. Oltre a questa, però, ci sono diverse ipotesi allettanti. Prima fra tutte quella rappresentata dalla Juventus. Un approdo di Icardi a Torino entro il 31 agosto 2020, riporta Agipronews, si gioca a 3,50. Quasi al doppio (7,50) la quota della permanenza al Paris Saint Germain, mentre Napoli, Real Madrid, Manchester United e Atletico Madrid (a 12,00) sono nella lista degli outsider insieme al Barcellona (16,00). Improbabile uno scavalcamento dall’altra parte del Naviglio, visto che l’acquisto da parte del Milan è dato a 20,00, così come l’approdo al Bayern Monaco. A 25,00, invece, Arsenal e Liverpool; più staccato (a 33) il Tottenham di Josè Mourinho. Suggestive ma difficili le ipotesi rappresentate da Chelsea, Roma e Borussia Dortmund, che si trovano in lavagna a 50,00. Futuro in Cina o USA? Praticamente impossibile, vista la quota a 66,00.