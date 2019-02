Il caso Icardi continua a far discutere. Secondo quanto riporta Sky Sport, la frattura con l'Inter sembra insanabile. A oggi l'ex capitano vive da separato in casa e potrebbe essere messo sul mercato in vista della prossima estate. Difficile, però, che dopo gli ultimi sviluppi ci siano club pronti a pagare i 110 milioni di euro della clausola rescissoria.