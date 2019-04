L'attaccante dell'Inter Mauro Icardi si è allenato regolarmente questa mattina ad Appiano Gentile alla ripresa dei lavori in vista della partita di mercoledì sera contro il Genoa: non c'è stato alcun riferimento nel consueto discorso alla squadra del tecnico Luciano Spalletti alle dichiarazioni del post-Lazio. Nessun problema alla Pinetina, con l'argentino che che è ancora in dubbio per il match contro il Grifone.