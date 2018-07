Ci sarà ancora Lautro Martinez dall'Inizio, a Sion come a Lugano, nella seconda e ultima trasferta Svizzera per l'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come però questa volta sarà pronto a fare il proprio ingresso in campo anche Mauro Icardi, che invece non aveva partecipato al primo successo stagionale.



“Due mesi senza la maglia nerazzurra numero 9 sulle spalle, una settimana scarsa di lavoro personalizzato per essere subito al top, le prime partitelle in allenamento e ora finalmente il nuovo inizio. Mauro Icardi si riprende l’Inter e riavvolge il nastro. Il 20 maggio all’Olimpico ha staccato il biglietto per la prima Champions League della sua vita battendo la Lazio in rimonta grazie anche a un suo rigore (gol numero 100 in Serie A con l’Inter). Oggi a Sion, in Svizzera, si rimette al centro dell’attacco di Spalletti: la passerella iniziale sarà ancora di Lautaro Martinez, però Maurito farà uno spezzone di partita, forse un tempo intero, primo assaggio di una stagione che sarà importantissima, per lui e per la squadra”.