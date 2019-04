Icardi divide tutti, anche i tifosi del Meazza, accorsi in 60 mila per la sfida contro la Roma. Per l'ex capitano sono immediatamente arrivate bordate dalla Curva, che già all'annuncio dello speaker non ha risparmiato il numero 9, con il resto non partecipe. Settori che successivamente hanno invece preso le parti di Icardi, quando dalla Nord sono arrivati fischi e insulti: "Icardi uomo di m...”. A quel punto sono arrivati i fichi di San Siro a coprire la Curva, che immediatamente dopo ha reagito con un nuovo coro, questa volta indirizzto agli stesi tifosi nerazzurri: "Siete sempre un pubblico di m...”. Insulti che ovviamente hanno scatenato la reazione d'orgoglio dei presenti agli anelli, arancio, rosso e blu, che a loro volta hanno fischiato la Curva.