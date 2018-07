Tutto pronto #MI9 Un post condiviso da Mauro Icardi (@mauroicardi) in data: Lug 8, 2018 at 2:06 PDT

A volte basta poco, come una foto postata sui social network corredata dalle giuste parole per mettere a tacere i rumors di mercato e riconquistare il cuore dei tifosi. L'estete dinon è stata, e probabilmente non sarà, di quelle tranquille, preso fra la richiesta di un rinnovo di contratto importante con l'Inter e la possibilità di cambiare maglia a cifre record.(o meglio del Suning Training Centre) con il logo dell'inter accompagnato dai colori nerazzurri. A volte basta poco, Icardi è pronto a ripartire.