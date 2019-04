Come annunciato nella conferenza stampa di ieri da Luciano Spalletti, Mauro Icardi è di nuovo titolare al centro dell'attacco dell'Inter, con alle spalle il tridente composto da Politano, Nainggolan e Perisic. L'argentino rientra dopo aver saltato 10 partite, 6 in campionato e 4 in Europa League, 53 giorni dopo l'ultima partita giocata.