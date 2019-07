Mauro Icardi torna ad allenarsi in gruppo, ma il suo addio all'Inter è segnato: l'attaccante argentino ha infatti chiesto alla società di poter ​lavorare con i compagni da mercoledì, giorno del ritorno della squadra ad Appiano Gentile dopo la tournée in Asia. La risposta è stata affermativa ma la sua permanenza in nerazzurro è comunque da escludere.



NIENTE CAUSE E TENSIONI, MA L'ADDIO E' SEGNATO - L'Inter vuole evitare cause legali e tensioni, ma non consentirà al proprio ex capitano di giocare le partite, nemmeno in caso di una difficile permanenza: ormai è fuori dal progetto nerazzurro. In attesa della cessione comunque Icardi starà con i compagni sotto l'egida di Antonio Conte, ma sul fronte addio non ci saranno ripensamenti.