Da domani Mauro Icardi riprenderà ad allenarsi con l'Inter. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che però riprende le parole di Marotta e spiega come nulla sia cambiato attorno al centravanti argentino.



“Maurito, in attesa di sapere come finirà la trattativa per lo scambio Lukaku-Dybala, si prepara intanto a lavorare di nuovo con Conte. Da domani, infatti, ad Appiano con il resto del gruppo ci sarà anche lui, rimasto fuori dal tour in Oriente e sicuramente escluso dall’amichevole che l’Inter giocherà domenica pomeriggio a Londra con il Tottenham. Dell’attaccante argentino ha parlato Marotta: «È un nostro giocatore, su di lui ci siamo espressi in modo esplicito. Le difficoltà su Icardi più che altro stanno nel gestire le notizie su di lui a livello mediatico, che sono più che altro capziose»“.