In casa Inter alla ripresa degli allenamenti mancavano solo i due argentini Lautaro Martinez e Mauro Icardi. Se "Il Toro", dopo la settimana di vacanza concessa dalla società, si è presentato insieme ai compagni alla ripresa degli allenamenti e oggi ha svolto lavoro in palestra, così non è stato per il capitano nerazzurro.



Come riportato da Sky Sport, infatti, Icardi non è riuscito a rientrare in tempo per poter tornare a lavorare insieme alla squadra nella giornata di oggi perchè il volo su cui sarebbe dovuto rientrare è stato cancellato e quello successivo ha fatto ritardo. Lo staff delll'Inter è stato ovviamente avvisato per tempo.