Il capitano dell'Inter Mauro Icardi ha parlato ai microfoni di InterTV in vista della sfida di Champions League contro il Tottenham: "Ricordo la prima partita con la maglia dell'Inter, questo è un altro debutto. Aspettavo da tanto questa partita, speriamo che arrivi la vittoria".



Sarà anche Icardi contro Kane.

"Alla fine è la squadra che gioca. Speriamo di fare una grande gara: ci servirà dopo questo inizio, sarebbe un ribaltamento della situazione".



Come ti senti?

"Sono tranquillo".



Anche oggi molti tifosi.

"Siamo abituati ad avere la nostra tifoseria dalla nostra parte. Per i tifosi sarà una gara aspettata: speriamo di dare loro una grande gioia".