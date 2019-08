Icardi alla Juve? Secondo la Repubblica, non è intenzione dell'Inter cedere l'argentino ai rivali di sempre. Per Zhang Jindong, proprietario del club nerazzurro, l'ex capitano può andare in bianconero solo in un caso: per Paulo Dybala. Uno scambio con la Joya convincerebbe l'Inter a cedere Maurito alla Vecchia Signora.