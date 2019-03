La telenovela legata a Mauro Icardi si arricchisce di una nuova puntata. Oggi l'attaccante dell'Inter si è presentato alla Pinetina, dove ha svolto l'ormai consueta fisioterapia per curare l'infiammazione al ginocchio destro che lamenta da qualche settimana. Al centro sportivo è arrivata anche la dirigenza al gran completo, ma Marotta, Ausilio e Gardini non hanno avuto nessun incontro con l'ex capitano.



RISCHIO DERBY - E un faccia a faccia rischia di non esserci, almeno in tempi brevi. Secondo quanto riporta Sportmediaset, infatti, il vertice tra Maurito e la società ci sarà solo dopo il derby del 17 marzo. All'incontro dovrebbe partecipare anche Steven Zhang, che nelle prossime settimane farà rientro a Milano e gestirà in prima persona il caso. Se fosse confermata questa ipotesi, aumenterebbero le possibilità di non vedere Icardi in campo neanche nella sfida contro il Milan, nonostante le parole di Wanda Nara di ieri sera facessero sperare diversamente ai tifosi nerazzurri.



COLLOQUIO CON PERISIC - Intanto, nei giorni scorsi c'è stato un primo colloquio tra Icardi e Ivan Perisic, uno dei grandi "rivali interni" del bomber argentino. Un dialogo che non ha portato a un chiarimento totale tra i due, ma comunque un primo passo verso una riappacificazione all'interno dello spogliatoio nerazzurro.