Intervistato da Sky Sport, il match-winner del derby Mauro Icardi ha così commentato la vittoria a fine partita: "Era un derby ed andava vinto, l'abbiamo ripetuto in questi giorni. Abbiamo creato tantissimo: un gol annullato per fuorigioco, un palo e tante occasioni. Meritavamo di vincere: la vittoria è arrivata così, ancora meglio. Prima di andare in Nazionale avevo detto che bisognava vincere: oggi bisognava farlo, per tutta questa gente che oggi ha riempito San Siro. E poi per noi: dobbiamo dare continuità a quello che facciamo, sicuramente ci toglieremo delle soddisfazioni. Napoli e Juve più vicine? Il nostro obiettivo è dare continuità, poi a fine anno andremo a trarre le valutazioni. Barcellona? Siamo consci delle nostre potenzialità. La nostra è una squadra forte, ce la possiamo giocare con chiunque".