L'Inter riparte dopo l'affaire Lukaku. Questi sono i giorni di un altro addio, quello di André Onana direzione Manchester United per il quale arriverà presto il via libera, ma sono anche i giorni in cui i nerazzurri provano a chiudere alcuni acquisti. Uno riguarda proprio il sostituto del camerunese tra i pali. Il nome di Yann Sommer, 34enne svizzero, è già stato individuato ed è stata già raggiunta un'intesa sul contratto. Liberarlo dal Bayern Monaco, che nel frattempo lavora su Mamardashvili, non è complicato, perché c'è una clausola rescissoria da 6 milioni di euro confermata anche da Uli Hoeness e perché con i bavaresi si può discutere per abbassare questa cifra. Ma non solo, perché un altro nome si è inserito in questi discorsi: quello di Ryan Gravenberch.



IDEA - A riferirlo è Tuttosport, secondo cui l'olandese classe 2002 può diventare un'idea per i nerazzurri. Inzaghi e l'Inter sono alla ricerca di una mezzala per completare il reparto, lui cerca spazio dopo le sole 6 presenza da titolare in Baviera e il Bayern ha aperto all'ipotesi di un prestito. Di Gravenberch peraltro, evidenzia il quotidiano, la dirigenza interista ne ha già parlato qualche giorno fa nella propria sede con il suo agente Enzo Raiola. L'ex Ajax raggiunge quindi Lazar Samardzic tra le idee per il centrocampo.