Ci sarebbe anche il nome di Christian Kouame nell'elenco dei possibili rinforzi che l'Inter proverà a garantire ad Antonio Conte nella prossima finestra di mercato.



Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport il giovane attaccante ivoriano del Genoa, fresco di rinnovo contrattuale, sarebbe finito assieme ad altri giocatori nel mirino di Marotta e soci che già a gennaio potrebbero provare l'affondo per garantirsi il suo cartellino.



Come parziale contropartita i nerazzurri girerebbero al Genoa il cartellino di Matteo Politano, elemento gradito al presidente Enrico Preziosi.



Un eventuale trasferimento sui Navigli rappresenterebbe per Kouame un ritorno al passato. L'attaccante africano ha infatti già disputato due stagioni nelle giovanili nerazzurre all'inizio della sua avventura europea.