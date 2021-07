Hakimi è ormai un calciatore del Psg e l’Inter adesso dovrà farsi trovare pronta sul mercato per sostituire al meglio quella che è stata una pedina fondamentale di Conte per la conquista del diciannovesimo scudetto nerazzurro. Diversi i profili sul taccuino di, esterno destro dell’Udinese che a suon di prestazioni si è conquistato anche la nazionale argentina.I nerazzurri lo studiano da tempo, ma sanno che quella friulana è una bottega carissima.Tuttavia l’Inter dovrà considerare un fattore che in questo momento sta giocando il ruolo del più acerrimo nemico per i nerazzurri: la Coppa America.Circostanza che ne ha inevitabilmente fatto lievitare il prezzo del cartellino. Se qualche mese fa potevano bastare tra i 13 e i 15 milioni per Molina, adessoQuesta l'attuale valutazione che i Pozzo attribuiscono al proprio calciatore. Troppi per l'Inter, che reputa il calciatore ancora una scommessa per il ruolo e vista la situazione economica del club, non è facile lanciarsi nel vuoto.