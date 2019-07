Il 3-5-2 visto ieri a Lugano ha dato chiare indicazioni e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega un dettaglio di quella che sarà in futuro l'Inter di Antonio Conte.



“Il 14 luglio non si possono fare analisi definitive, però le indicazioni sono chiare. Questo 3-5-2 ha il play più avanzato perché Sensi si sistema a sinistra, lasciando a Brozovic la protezione centrale. Comprensibile, vista la modesta fisicità dell’azzurro: probabile motivo per cui già De Zerbi l’aveva spostato mezzala. Brozovic, avendo accanto Sensi e, in futuro, Barella, potrà risparmiare fosforo per esprimere più forza fisica e pressing alto”.