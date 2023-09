Mettersi subito alle spalle la sconfitta contro il Sassuolo e ripartire di slancio a Salerno, prima della sfida di Champions contro il Benfica, uscito vittorioso ieri dalla partita contro il Porto, giocata in superiorità numerica dal 19’ del primo tempo. L’Inter di Simone Inzaghi si compatta e ragiona sugli errori commessi, a tal proposito, scrive la Gazzetta dello Sport, ieri c’è stato un confronto tra tecnico e squadra.



“Niente drammi, non avrebbero senso almeno a guardare la nuda classifica: primo posto, miglior difesa e pure miglior attacco. Antenne e orecchie ben tese, quelle però sì. E poi parole rotonde e decise per evitare che il piccolo rogo appiccato mercoledì da Mimmo Berardi diventi un pericoloso incendio. Per questo ieri l’Inter, prima di partire per Salerno, ha deciso di affrontare nelle segrete stanze di Appiano le conseguenze della sconfitta contro il Sassuolo: un faccia a faccia allenatore-squadra per correggere immediatamente la rotta e ripartire da zero”.