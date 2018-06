All'Inter non c'è tempo per pensare alle trattative in entrata, Ausilio ha fretta di cedere. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri debbano accelerare - per quanto riguarda le cessioni - in vista dell'ormai vicino 30 giugno.



“Mettetevi comodi, rilassatevi almeno voi che potete. Perché l’Inter non può farlo, non può fermarsi a guardare. I conti si fanno adesso, il 30 giugno è una tagliola e allora è bene organizzarsi da subito. Da oggi, per esempio, ancor prima di abbracciare Radja Nainggolan – perché abbraccio sarà, c’è interesse in tutte le parti in causa –, flirtare con Mousa Dembélé, inseguire Malcom e non perdere di vista Matteo Politano. Giorni di mercato, giorni di biglietti di sola andata, quelli che l’Inter spera di inserire nella giacca di alcuni dei suoi giocatori, tanti saluti e un bacio al bilancio”.