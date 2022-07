La stagione 2022/2023 dell’sarà piena di novità: dal ritorno dialla nuova difesa, passando dal ballottaggio in porta. Ma un dettaglio tattico potrebbe essere la vera sorpresa pensata da Inzaghi per rendere ancora più prolifica la sua creatura. Stiamo parlando dell’idea di. Si tratterebbe di una leggera modifica, sia chiaro., una mossa non inedita per i nerazzurri ma che porta con sé nuove gerarchie. Inzaghi l’ha provata nella prima sgambata e i risultati sono stati soddisfacenti.- Certo l’avversario non era irresistibile, ma il 3412 testato ha destato ottime sensazioni.. I due mediani sono stati forse le due note più positive della partita: grande aggressione sui portatori di palla, tanti recuperi, idee e freschezza che fanno ben sperare. Anche alcune incursioni offensive condite da un gol di pregevole fattura dell’ex. L’albanese promette di far ricredere anche i più scettici sul suo acquisto e, pur partendo indietro nelle gerarchie, punta a ritagliarsi minuti per crescere. Il suo arrivo all’Inter, oscurato da quello di Lukaku, potrebbe rivelarsi un notevole colpo, uno di quelli che passa sotto traccia e viene rimpianto dalle avversarie. Il compagno in mediana invece è ancora al centro del mercato., e ora vorrebbe trovare continuità. Quella che non ha trovato con loe che ora gli promette la, che farebbe carte false per portarlo in maglia grigiorossa. Il francese è tentato dall’accettare, conscio cheMa se davvero Inzaghi dovesse puntare su una cerniera di centrocampo a 2, più spessa e con maggiori necessità difensive, ecco che si aprirebbero maggiori margini per lui.- Certo, la rosa nerazzurra è ben fornita dalla metà campo in avanti., un posto per tre, un lusso forse eccessivo per un club che è comunque sempre alla finestra anche per. L’aggiunta dell’uomo in mezzo alle linee pare quindi per ora solo un tentativo dettato dalle assenze in ritiro. Anche perché quando ci ha provatoa farlo, i risultati sono stati altalenanti. L’allenatore leccese in quel ruolo ha inserito, ma gli infortuni hanno avuto la meglio. Poi, ma alla fine ha prevalso la formula del regista con le due mezzali., tuttavia poter disporre di un’altra freccia nella propria faretra è un bonus. Quando magari l’Inter dovrà recuperare e avrà bisogno di mettere più fantasia potrebbe passare al 3412, un modulo che mette sotto pressione i due mediani. Costretti a fare da diga e a correre anche per gli attaccanti,Servono forze e intelligenza tattica, assicurate da Barella e Brozovic, ma se questi avessero bisogno di rifiatare in una stagione che si preannuncia molto congestionata, ecco che l’Inter dovrà fare affidamento su forze fresche. Asllani e Agoumé la loro candidatura l’hanno proposta, starà ora al mister decidere se affidarsi anche alla linea verde.