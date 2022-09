Arrivato in prestito dall’Inter, il centrocampista Giovanni Fabbian (classe 2003) si è immediatamente imposto con la maglia della Reggina, realizzando 3 gol in 7 gare disputate. Un bottino niente male per un giovane della sua età, che ovviamente ha spinto il ds degli amaranto, Taibi, a delle riflessioni in merito.



"Parleremo con l'Inter. A volte i prestiti con diritto di riscatto sono mascherati da opzioni di controriscatto a cifre in cui il guadagno è basso”.