». Non sono i cinque nerazzurri disponibili per un calcetto tra amici bensì. Oltre al campionato che stanno per vincere con l’Inter. Il tiro? Acqua. La tecnica? Acqua. La velocità? Oceano. La testa? Fuochino. Ok, vi diamo un indizio. Anzi, ce lo dà direttamente. «». Oir Barber Shop Milano, Moscova. «». Una passione che nasce da lontano. «Da piccolino ero abbastanza ciccione così mi hanno messo in porta. Classico. Dopo un’esperienza all’Accademia Inter sono passato alla Pro Sesto». Campo e lavoro, lavoro e campo. «Facevo part-time, sì. Di mattina ero in negozio, nel pomeriggio mi allenavo. Non sono riuscito a reggere i ritmi della Serie D così alla fine ho deciso di mollare… il calcio». Più o meno, ecco. A 20 anni ho aperto il mio primo Barber in Moscova ma contemporaneamente sono rimasto nell’ambiente della Pro Sesto come preparatore dei portieri. Prima le giovanili, poi la Primavera, quest’anno anche un paio di trasferte con la Prima squadra».. «In negozio da me viene spesso il portiere titolare, Alessandro Livieri. Tra i miei clienti ho tanti ragazzi che alleno oppure ho allenato in passato».Andrea ha tagliato capelli un po’ ovunque, dai bagni degli alberghi sempre bui - ‘Ho risolto il problema comprando una torcia da mettermi in fronte’ - agli spogliatoi di calcio, da un convitto a Ferrara ad un magazzino ad Appiano Gentile. Ma gli esordi hanno sempre un sapore speciale. «Eravamo un piccolo Barber Shop in via Dante, il primo in Italia, con influenza anglosassone. Un giorno entra un certo Luca e viene da me a farsi la barba. Non lo conoscevo minimamente. Un tipo giovane, di bell’aspetto, molto educato». E? «. Affare fatto. E il primo grande calciatore che passa ‘tra le mani’ di Andrea è uno da mille e una notte: Marco Borriello. «Un giorno chiama in negozio, rispondo io».. Ma certamente. Andrea ci racconta. «Gli fisso l’appuntamento, chiaramente durante il mio turno di lavoro». Da quel momento scocca la scintilla.. Segni particolari? «Almeno due volte a settimana andavo a casa sua! Vedevo più lui di mia madre e non scherzo!». Scoppiamo a ridere.. Qualche dettaglio sul taglio preferito da uno dei calciatori più belli della nostra Serie A. «Tutte le sere mi mandava una foto di un taglio, dicendomi ‘Andre, vorrei farmi questo, come facciamo?’ ed io ovviamente me lo studiavo accuratamente per tutta la notte, pronto a replicarlo il giorno successivo. Sai come andava a finire? Semplice…». Sorprendente. “La risposta era ‘il solito Andre, il solito’, tant’è che per due anni non ha mai cambiato capigliatura».. Chiedeva il classico taglio ‘a forbice’, ringraziava, pagava in quella che era la sua attività e poi andava via. Una persona stupenda». Da quando poi Andrea si è messo in proprio il giro di clienti pallonari è aumentato. «». Ha investito sui giovani. Fino ai top internazionali. «Cancelo è fissatissimo, quasi maniacale. Veniva da me ogni settimana, appena vedeva un pelo nuovo mi chiamava. La sua eredità l’ha presa Hakimi che ogni venerdì si presenta puntuale: chiede sempre la sfumatura, è tutto precisino». Ma la domanda vera è una sola: