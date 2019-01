Il Barcellona è pronto a strappare alla concorrenza Emerson Aparecido Leite De Souza Junior, terzino classe 1999 dell'Atletico Mineiro meglio conosciuto come Emerson. Come riferisce il Mundo Deportivo, il club blaugrana sta pensando a una sinergia con il Betis per aggirare l'ostacolo dello status di extracomunitario. Il calciatore, nel mirino dell'Inter, è stato caldamente raccomandato da Abidal.