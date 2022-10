Dimecres tothom a les 18:00 a Joan XXIII. Som-hi culers! pic.twitter.com/XkNjnEWayF — Grada d’Animació FCB (@GradaAnimacio) October 9, 2022

La nota citazione del film "Il gladiatore" con l'immortale performance di Russel Crowe, esplica bene: un'atmosfera incandescente, per tanti motivi, che, forte come sarà dicontro i catalani. I nerazzurri infatti,sarebbero a un passo dalla qualificazione agli ottavi:con un punto invece, quindi all'Inter basterebbein casa contro il Viktoria Plzen (che riceverà gli spagnoli nell'ultimo turno) e in trasferta contro il Bayern, (che invece andrà in Catalogna la prossima giornata), quasi sicuramente già primo nel girone.e questo a Barcellona lo sanno tutti, dal tecnico al presidente Joan, che per caricare ulteriormente l'ambiente eha sbottato:Tutto questo nervosismo malcelato testimoniache si respira in queste ore in seno alla società culé:, in una situazione già molto complicata dal punto di vista finanziario.dell'estate, manderebbe su tutte le furie i soci più importanti del club catalano, senza contare cheAffrontarlo con un'eliminazione dalla Champions o una quasi estromissione sul groppone potrebbe essere letale.- Per questo tutte le componenti del club attendono e preparano la sfida con trepidazione mista a rabbia. Lo testimonia lieri durante la partita contro il Celta Vigo si è chiaramente udito il coroa dimostrazione del fatto che i sostenitori blaugrana sono pronti ad accogliere i nerazzurri in un certo modo. Inoltre il classico pranzo, in programma per la giornata della partita, al momento non riserva grande tranquillità:per il comportamento dei piani alti del Barca. Insomma, mercoledì sera l'ambiente non sarà certamente sereno.Nel frattempo la parte più calda del tifo culé si è già data appuntamento alle 18 in Avinguda Joan XXIII,per sostenere la squadra, cheNel manifesto, allegata l'immagine di@AleDigio89