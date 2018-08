L'accordo trovato fra l'Inter e Arturo Vidal è a un passo dal saltare. Il club nerazzurro, che ha messo in stand by l'operazione con il Bayern Monaco per dare la priorità al possibile colpo Luka Modric ora rischia di veder sfumare l'operazione con il cileno. Nelle ultime ore, infatti, si è inserito prepotentemente il Barcellona che ora è vicino a chiudere il secondo sgarbo verso un club italiano.



SORPASSO - Sì perchè negli spazi lasciati aperti dall'Inter si è inserito con forza il club catalano che dopo la partenza di Paulinho ha ancora un vuoto importante da colmare a centrocampo. Vidal è un profilo internazionale che piace e nelle ultime ore sono stati avviati contatti concreti per chiudere in tempi brevi l'operazione con il Bayern Monaco. Il sorpasso è in corso e la chiusura può arrivare in tempi brevi e l'Inter ora rischia di perdere del tutto il giocatore.