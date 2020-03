è ancora infortunato anche se la rottura del malleolo che lo tiene ai box ormai da oltre un mese sembra prossima ad essere superata. L'esterno croato in prestitovuole riconquistare in fretta il proprio posto nelle rotazioni di Hansianche perché la fine della stagione si avvicina e ilsta iniziando seriamente a fare riflessioni sul suo futuro.- Sebbene in Germania diversi organi di stampa abbiano più volte svelato come il club bavarese abbia prima cambiato idea sulla bontà del riscatto e di come invece nell'ultimo periodo sia tornata sui suoi passi riaprendo la porta della conferma,Dal canto suocontinua ad essere fiduciosa non solo perchéma anche perché in Baviera sono in tanti gli estimatori del croato a partire dallo stesso Flick. L'allenatore del Bayern Monaco vuole trattenerlo poiché lo consideracome ricambio dei suoi titolarissimi. Inoltre acquistare un potenziale titolare per soli 20 milioni di euro è e resta un'operazione che lascerebbe altro margine per completare una campagna acquisti che non vedrà, invece, il riscatto di Coutinho dal Barcellona. Servirà solo tempo, e un recupero positivo dall'infortunio.