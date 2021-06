Besiktas su Arturo Vidal? Niente da fare. Erdal Torunogullari, vice-presidente del club turco, smentisce a El Deportivo l'interesse per il centrocampista dell'Inter: "Onestamente, al momento non siamo interessati a Vidal. Non abbiamo nemmeno inviato alcuna offerta per il giocatore, come hanno pubblicato alcuni media. Non sappiamo da dove provenga la notizia".