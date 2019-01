Strappato alla concorrenza di mezza Europa (Real Madrid su tutti), c'era grande attesa per il suo arrivo a Milano. Una prima parte con più ombre che luci (e qualche polemica), poi una lenta risalita fino alle due reti contro il Benevento. Il processo di ambientamento di Lautaro Martinez all'Inter prosegue, con l'argentino sempre più chiamato in causa da Luciano Spalletti. In tandem con Icardi o nel ruolo di prima punta, il Toro sta mettendo in mostra tutte quelle qualità che avevano convinto Ausilio a investire oltre 20 milioni per lui: il suo score personale recita 5 reti e un assist in 16 apparizioni stagionali. Le ultime prestazione dell'ex Racing non sono passate inosservate, con il Betis che si è mosso nelle ultime ore.



GOLEADOR - Con la doppietta messa a segno contro il Benevento in Coppa Italia, Lautaro Martinez è diventato il terzo in Italia nella speciale classifica della media tra le reti realizzate e i minuti giocati. Il Toro va in gol ogni 117 minuti e compone il podio con i polacchi Piatek e Milik. Numeri importanti per l'ex Racing, che fino ad ora ha fatto meglio di attaccanti del calibro di Mauro Icardi (un gol ogni 136 minuti) e Cristiano Ronaldo (uno ogni 137 minuti). Lautaro, decisivo nello scontro diretto contro il Napoli dello scorso 26 dicembre, sta dimostrando di essere letale in area di rigore. IDEE CHIARE - Il Diario de Sevilla è sicuro: il Betis ha messo gli occhi proprio su Lautaro Martinez e, attraverso il vice presidente Lorenzo Serra Ferrer, avrebbe già chiesto informazioni all'Inter circa la situazione del calciatore. La risposta della società nerazzurra non si è fatta attendere: il Toro non si muove da Milano. Il 21enne è considerato una valida alternativa non solo a Icardi ma anche per il ruolo di seconda punta o trequartista, proprio come accaduto contro il Benevento, quando ha giocato nei primi 45 minuti alle spalle del capitano nerazzurro. Dopo le parole del padre, che a fine novembre aveva attacco sui social Spalletti per lo scarso utilizzo di Lautaro, ora sembra essere tornato il sereno tra il calciatore e l'Inter: il classe 1997 può essere l'arma in più a disposizione del tecnico di Certaldo nella seconda parte di stagione e il club nerazzurro non vuole rinunciare a lui.