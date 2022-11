Poche settimane fa è stato approvato il, relativamente all'esercizio finanziario 2021/2022.Tra i risultati sottolineati con orgoglio dalla dirigenza, il record di fatturato e una importante riduzione delle perdite.Ricapitolando, i risultati della scorsa stagione vedono una crescita di circa 75 milioni dei ricavi consolidati (arrivati adi euro, in netto miglioramento rispetto aini di euro del bilanccio precedente). Considerando dati comparabili, ovvero senza considerare nel bilancio 2020/2021 la coda della stagionedisputata ad anno finanziario successivo già iniziato,Inoltre, il bilancio si è chiuso con un altro dato positivo rispetto al precedente,(140 milioni, a fronte dei 245,6 del 2021).Come si legge dai documenti, però, la voce scouting è rimasta pressoché invariata rispetto al 2021, non toccando il milione di euro. In particolare, nelsi è attestata sui, a fronte dei 910mila della stagione precedente. Allo stesso tempo, ciò che fa riflettere è il dato legato ai costi di procura: poco meno di 11 milioni nel 2021 (10,981 mln di euro), quasioggi (nello specifico, 22,976 mln di euro). Una voce in contrasto con i dati positivi venuti fuori dall'esercizio 2021/22 e che fa riflettere in prospettiva, essendo lo scouting una voce sempre più importante nel calcio contemporaneo.Una voce in contrasto con i dati positivi venuti fuori dall'esercizio 2021/22 e che fa riflettere in prospettiva, essendo lo scouting una voce sempre più importante nel calcio contemporaneo. Solo pochi giorni fa, in questo senso, l'ad nerazzurroaveva parlato in questi termini: "Il grandissimo problema del calcio è il grande costo del lavoro.Inseguiamo giocatori con richieste esose, lo sono principalmente e abilmente grazie al supporto che viene da agenti e rappresentanti". Di sicuro, almeno fin qui, l'ad è stato smentito dal bilancio.