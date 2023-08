Il Frosinone oggi ha messo con forza nel mirino Giovanni Fabbian. Il centrocampista classe 2003 dell'Inter, rimasto coinvolto dall'improvvisa giravolta della vicenda Samardzic e dunque stoppato proprio quando la cessione all'Udinese era stata definita per 4 milioni di euro, si è avvicinato prepotentemente al club neopromosso in Serie A nelle ultime ore. Lo conferma il blitz del ds dei ciociari Angelozzi e dell'agente Minieri nella sede nerazzurra che però non sembra aver colpito nel segno i nerazzurri. O per lo meno non ha portato ad una fumata definitiva. Nel frattempo, si fa spazio l'idea Bologna, che prova ad inserirsi nella trattativa per il giovane centrocampista.



LO STOP A SAMARDZIC BLOCCA PURE FABBIAN



L'INTER CI CREDE - Fabbian, reduce da un grande campionato di Serie B con la maglia della Reggina concluso con 8 gol e con la qualificazione ai play-off acciuffata in extremis, è uno di quei talenti sui quali l'Inter ha investito e nel quale intravede un grande potenziale, tanto che nell'ambito della trattativa con l'Udinese aveva conservato un diritto di recompra. E anche la sempre più probabile cessione del giocatore consentirà ai vice-campioni d'Europa di mantenere il controllo sul cartellino del ragazzo, sotto contratto fino a giugno 2026, che uscirà con la formula del prestito. Bocche cucite per i protagonisti della vicenda all'uscita dalla sede nerazzurra. Nonostante la mossa del Frosinone, spunta l'ipotesi Bologna. I felsinei sono per Fabbian una possibilità di mercato, che nelle prossime ore potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto. L'interesse c'è e la formula messa sul piatto sarebbe grossomodo quella che l'Inter aveva concordato con l'Udinese prima dello stop alla trattativa: cessione a titolo definitivo del giocatore, mantenendo però un'opzione di recompra in favore dei nerazzurri. Resiste l'interesse del Frosinone, ma le facce non troppo convinte di Angelozzi e Minieri all'uscita dalla sede nerazzurra suggeriscono che ci sia spazio anche per il Bologna, che si prepara a tentare il sorpasso.