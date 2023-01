Piovono richieste di informazioni all'Inter per la situazione di Samuele Mulattieri.



Il giovane attaccante attualmente in prestito al Frosinone in Serie B sarebbe entrato nel mirino di diversi club di A.



Secondo il Corriere dello Sport il 22enne spezzino avrebbe attirato su di sè le attenzione di Sassuolo, Atalanta, Empoli e Udinese, tutte disposte a subentrare ai ciociari nel caso in cui il ragazzo dovesse salutare il Frosinone.