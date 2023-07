M’ama, non m’ama. Dopo aver scoperto il tradimento di Lukaku, l’Inter sfoglia la margherita per trovarne il successore. Tanti i nomi che frullano in testa ai dirigenti dell’Inter: alcuni fattibili, altri meno, a uno di loro (o anche a due) il compito di raccogliere l’eredità degli ormai ex Dzeko e Big Rom. Il reparto offensivo è infatti abbastanza sguarnito. Alla certezza Lautaro Martinez si è aggiunto Marcus Thuram, soffiato ai cugini nel primo affaire dell’estate, mentre sul Tucu Correa le certezze granitiche di un tempo paiono affievolirsi. Al prezzo giusto, l’argentino infatti potrebbe partire (in Arabia Saudita?) e in quel caso il mercato in entrata per le punte sarebbe ancora più aggressivo e necessario.



BORSINO - Tanti nomi, si diceva. C’è però un preferito: è Balogun, attaccante dell’Arsenal esploso in Francia e ora pronto al grande salto in una big. A Londra di spazio per lui non ce n’è, Arteta è stato chiaro, ma i Gunners non vogliono svendere e per lui chiedono 40 milioni. L’Inter che ne aveva stanziati intorno ai 35 per riportare Lukaku a Milano fa i conti per un giocatore sì costoso ma futuribile, un investimento sia tecnico che economico e che guadagnerebbe uno stipendio ben diverso da quello del belga. L’altra scelta più appropriata per la dirigenza nerazzurra risponderebbe al nome di Sesko. Giovanissimo, di gran futuro, è però il fiore all’occhiello del Lipsia, club al quale è passato dal Salisburgo. Un affare tutto in seno alla Red Bull, bottega esperta di talenti futuribili ma cara, troppo per l’Inter.



GLI ALTRI - Il preferito di Inzaghi invece è Alvaro Morata o quantomeno un profilo simile all’ex Juve. Esperto ma ancora nel pieno della carriera, conoscitore della Serie A e pronto all’uso. Sullo spagnolo si sono informate un po’ tutte le nostre big: dal Milan alla Juve, passando per la Roma che è parsa quella più convinta del giocatore dell’Atletico Madrid. Mou e Dybala stanno facendo da mediatori e Alvaro, pur di tornare in Italia, sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio. Meno chiara invece la sua clausola rescissoria che dovrebbe essere più vicina ai 25 milioni che ai 12 di cui si era parlato qualche settimana fa. Prezzo ed età simile a Morata per Taremi. Il centravanti del Porto è in scadenza nel 2024 e rappresenta a tutti gli effetti un’occasione di mercato. I portoghesi non vogliono perderlo a zero e accetterebbero quest’estate un’offerta intorno ai 20/25 milioni. L’Inter che l’ha affrontato e battuto in Champions lo conosce bene e lo tiene alto nella lista. Nella stessa c’è anche Nzola ma il giocatore dello Spezia sarebbe un’opzione solo in caso di addio a Correa, prendendone il ruolo di quarta punta. Più staccato Retegui che piace al Genoa mentre non è da sottovalutare anche il profilo di Scamacca. Italiano, in vendita, approcciabile anche in prestito con diritto e amico fraterno di Frattesi, l’ex Sassuolo è una pista che potrebbe prendere campo col passare delle settimane.