Secondo il sito turco Fotospor, il Borussia Dortmund è in pole position per l’acquisto di Ugurcan Cakir. Il portiere del Trabzonspor e della nazionale turca era stato individuato dall’Inter come uno dei possibili successori di Handanovic e piaceva anche al Liverpool, in cerca di un vice Alisson affidabile. I tedeschi però hanno anticipato tutti ed hanno già presentato un’offerta di 20 milioni di euro al club di Trebisonda.