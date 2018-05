Dopo solo un anno e con pochissime presenze alle spalle l'Inter potrebbe già privarsi del terzino brasiliano Dalbert. Acquistato dal Nizza per circa 25 milioni bonus compresi ora potrebbe lasciare Milano a fronte di un'offerta che possa pareggiare l'esborso.



Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore si è mosso per Dalbert il Borussia Dortmund. Soltanto un primo sondaggio esplorativo per cercare di regalare il terzino al suo ex allenatore ai tempi del Nizza, quel Lucien Favre che è stato annunciato oggi dal club giallonero. L'interesse c'è, ma al momento si è ancora lontani dal presentare un'offerta concreta.