Ha segnato tanti gol al suo primo anno in A, ma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia anche il punto debole del centravanti dell'Inter, Romelu Lukaku.



“Gli manca un pezzo di strada da fare, quei gol contro le grandi che restano il buco nero del suo campionato, il vuoto da colmare, lo step da salire. Ragazzo triste, come quello che lasciò Torino la sera dell’8 marzo, con tanti pensieri per la testa e una preoccupazione mal celata per il Covid-19. Preoccupazione esplosa poi, tra una diretta instagram e l’altra: Romelu sui social non lo fermi mica, un po’ come quando in corsa punta un difensore, gestione del traffico non sempre semplice. E non è semplice neppure il lavoro di Conte in questa fase. Lukaku chiama i 100 kg o giù di lì: per lui il parcheggio è sempre lunga sosta, per rimettere in moto l’auto ci vuole tempo e spazio, settimane e non giorni”.