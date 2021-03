Vahid Halilhodzic, ct del Marocco, parla ai microfoni de L'Equipe Du Soir del mancato arrivo di alcuni nazionali, tra cui Achraf Hakimi dell'Inter: "Non comprendo questa decisione della Fifa. È sempre un evento per un giocatore venire a giocare in Africa e non è giusto privarli di questo. È ingiusto, antisportivo e anche discriminatorio perché loro vorrebbero venire in Nazionale". Poi ha aggiunto, riferendosi a Nayef Aguerd del Rennes: "Normalmente, anche un giocatore infortunato deve rispondere alla convocazione e poi si valuta se trattenerlo o meno - le sue parole, riportate da FcInterNews -. Tutti i giocatori devono venire, è una questione di principio per me".