Claudio Ranieri bussa a casa Inter alla ricerca di rinforzi per il centrocampo del suo Cagliari.



Stando a quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club sardo avrebbe chiesto ai nerazzurri il prestito di Lucien Agoumè, 20enne mediano francese attualmente domiciliato temporaneamente in patria al Troyes.



Con il club transalpino, tuttavia, Agoumé sta faticando a trovare lo spazio desiderato, avendo fin qui disputato soltanto tre spezzoni in gara nella stagione in corso.