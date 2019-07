Dopo le parole del ds Petrachi che ha tolto la Roma dall'asta per Barella il Cagliari sta provando una nuova contromossa per stanare l'Inter e convincerla a rilanciare l'offerta per acquistare il centrocampista. Secondo l'Unione Sarda il presidente Giulini ha offerto al giocatore un rinnovo di contratto con aumento di ingaggio (rendendolo il più pagato della rosa), ma inserendo una clausola rescissoria da 50 milioni nel contratto.