Con Nandez in trattativa con l'Inter, il Cagliari pensa di sostituirlo con Strefezza della Spal, pronta a sfidare l'Empoli per l'attaccante nerazzurro Pinamonti. Oltre al ritorno di Nainggolan a centrocampo, il club sardo è interessato anche al francese Agoumé e al difensore Cistana del Brescia e agli attaccanti Satriano (Inter) e Facundo Ferreyra (svincolato) per il dopo Cholito Simeone. In uscita il centravanti Cerri richiesto dal Como e il difensore uruguaiano ​Diego Godin, nel mirino del Besiktas in Turchia. Dove gioca Diagne (Galatasaray), un altro attaccante sul taccuino del Cagliari.